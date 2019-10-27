Частный SEO оптимизатор <-> Раскрутка сайтов в Москве
Нанять SEO оптимизатора от 11 990 руб. /мес.
Честное продвижение сайта на первое место
поисковых систем Яндекс / Google / Mail / Bing по доступной цене.
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SEO продвижение на первое место
SEO-оптимизация и продвижение сайта на первое место в поисковой выдаче — ваша отправная точка в развитии и монетизации проекта. Без SEO вы будете получать меньше трафика и тратить на привлечение клиентов гораздо больше денег, чем следовало бы!
Обычно мы создаём и развиваем сайты, чтобы добавить их в поисковые системы на индексацию уже заполненными и оптимизированными. И это единственно правильный способ грамотно стартовать с бизнесом в интернете. Большинство веб-студий такого не делает, вручая вам пустышку из набора страниц, без контента, проверки конкурентов, оптимизации, и мы за ними подчищаем. Всего за 3-6 месяцев мы заполним ваш проект. Без завтраков продвинем его на первую строчку выдачи, создадим репутацию и внешние представительства.
Вам останется лишь обрабатывать заявки и содействовать развитию своего бизнеса, подкидывая свежие товары и услуги, видео и фото, документы.
Наш клиент — владелец бизнеса, который поменял дизайн сайта, структуру или только создал проект. Обычно его волнует один вопрос: почему нет продаж и как попасть на первое место в поисковиках?
Сам собой проект редко продвигается, особенно если у него нет контента и правильной структуры. Мы решим ваши задачи!
Уже на 2 месяц мы присылаем хорошие показатели по позициям и трафику сайта, которые вас порадуют.
Заявки с сайта естественно прилагаются к растущему трафику с целевых запросов.
1. Полностью оптимизированный проект
Мы комплексно подходим к продвижению каждого проекта. На выходе сайт с которым мы работали значительно прибавляет в количестве страниц и качестве подачи контента.
2. Рост позиций и посещаемости
За счёт огромного количества аналитической работы, правок и дополнений к текущему состоянию сайта. Проект прогнозируемо растёт, кто-то быстрее, кто-то медленнее.
3. Снижение ROI на контекст и пр. виды рекламы.
Когда мы продвигаем запросы в ТОП, контекстная реклама снижает цену на переходы. В свою очередь в купе с оптимизацией и снижением показателя отказа снижает общие затраты на привлечение клиента.
4. Рост продаж и окупаемость своих небольших но правильных вложений
Каждый запрос выведенный в ТОП поисковых систем становится вашим маленьким продажником, который не спит, не ест, не болеет и не саботирует работу. Каждый день сотни таких запросов будут приносить вам трафик, который вы будете превращать в клиентов.
5. Возможность повторять результат
Мы продвинем текущий сайт! А после вы всегда можете создать еще и еще проекты, возможно других более узких направлений и заполоните им всю выдачу.
Заказывая оптимизацию и продвижение проекта на первое место в поиске у нас, вы как будто вкладываете деньги в банк и далеко не под 6% годовых. Мы конвертируем деньги в доработки сайта, поисковики и люди видят это и чаще заходят на сайт. Находятся на страницах дольше и активно оставляют заявки. Вы получаете доход. Который из опыта на 100% БОЛЬШЕ ЗАТРАЧЕННОГО на развитие проекта Капитала.
Если вам этого мало, давайте пообщаемся голосом, рассчитаем сколько вы максимум вложите в сайт и во сколько вам обойдется физический магазин. И вы всё поймете. К слову мы предоставляем услуги по составлению бизнес планов и схем открытия физических точек продаж.