SEO продвижение сайтов №1

Частный SEO оптимизатор <-> Раскрутка сайтов в Москве

Нанять SEO оптимизатора от 11 990 руб. /мес.

Честное продвижение сайта на первое место
поисковых систем Яндекс / Google / Mail / Bing по доступной цене.

 

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА В SEO > 9 ЛЕТ
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SEO продвижение на первое место

SEO-оптимизация и продвижение сайта на первое место в поисковой выдаче — ваша отправная точка в развитии и монетизации проекта. Без SEO вы будете получать меньше трафика и тратить на привлечение клиентов гораздо больше денег, чем следовало бы!

Обычно мы создаём и развиваем сайты, чтобы добавить их в поисковые системы на индексацию уже заполненными и оптимизированными. И это единственно правильный способ грамотно стартовать с бизнесом в интернете. Большинство веб-студий такого не делает, вручая вам пустышку из набора страниц, без контента, проверки конкурентов, оптимизации, и мы за ними подчищаем. Всего за 3-6 месяцев мы заполним ваш проект. Без завтраков продвинем его на первую строчку выдачи, создадим репутацию и внешние представительства.

Вам останется лишь обрабатывать заявки и содействовать развитию своего бизнеса, подкидывая свежие товары и услуги, видео и фото, документы.

Наш клиент — владелец бизнеса, который поменял дизайн сайта, структуру или только создал проект. Обычно его волнует один вопрос: почему нет продаж и как попасть на первое место в поисковиках?

Сам собой проект редко продвигается, особенно если у него нет контента и правильной структуры. Мы решим ваши задачи!

Елена SEO Bondap

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Что входит в оптимизацию и продвижение сайта

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1. Внутренняя SEO-оптимизация сайта

  1. Анализ конкурентов в поиске
  2. Сбор семантического ядра (и выгрузки ядер конкурентов)
  3. Распределение запросов по страницам
  4. Коррекция индексации в поисковых системах (яндекс, гугл, бинг, мейл)
  5. Слежение за работоспособностью проекта
  6. Составление метатегов и заголовков для категорий, подкатегорий и их размещение
  7. Составление шаблонов метатегов для товаров
  8. Написание ТЗ на тексты до 25 шт. в месяц (категории)
  9. Составление шаблонов для товаров  и  услуг на тексты
  10. Сеонизация и дополнение страниц
  11. Оптимизация изображений (alt,title) – добавление и коррекция контента в категориях.
  12. Перелинковка страниц сайта с добавлением LSI

2. Внешняя оптимизация

  1. Настройка представления в поиске
  2. Формирование ссылочного профиля
  3. Маркетинговый анализ проекта
  4. Контроль репутации

3. Прочие дополнительные работы

  1. Формирование рекомендаций и плана развития сайта
  2. Реструктуризация сайта (расширение сайта)
  3. Анализ трафика
  4. Правки сайта
  5. Консультации бессрочно

Хочу получить коммерческое

Этапы работы по SEO продвижению в Яндекс/ Google/ Mail/ Bing

Руководитель проекта

  • Руководитель проекта связался с вами
  • Выявлены направления развития вашего бизнеса
  • Составлены списки приоритетных запросов
  • Согласованы сроки продвижения, подготовлены доступы
  • Сформированы индивидуальная стратегия продвижения и план работ
  • Запрошены необходимые данные для успешного продвижения

SEO-оптимизатор

  • Сформирована MindMap карты
  • Собрана семантика для продвижения проекта
  • Отсняты запросы на позиции в ТОПе
  • Проанализированы конкуренты
  • Завершен анализ сайта и составлен план доработок
  • Оформлена структура сайта

SEO-оптимизатор

  • Настроена индексация сайта в поисковых системах Яндекс, Google, Bing, Mail, Спутник
  • Запросы распределены по страницам
  • Написаны технические задания на тексты
  • Собраны площадки для заимствования полезного контента
  • Создан контентный план
  • Доработаны существующие тексты сайта, проведена их сеонизация

Маркетолог и аналитик

  • Проанализирована маркетинговая составляющая сайта
  • Даны рекомендации по доработкам для текущих страниц
  • Закреплен список правок по сайту
  • Подготовлено предложение по использованию дополнительных каналов продаж
  • Создан контентный план
  • Настроены цели в Метрике, Аналитике для сбора базы клиентов, увеличения повторных покупок и возвращения потенциальных клиентов

Контент-менеджеры

  • Прописаны title, description, h1 на сайте
  • Написаны анонсы для контента для подвязки в поисковый сниппет
  •  На сайте размещены первые тексты по техническим заданиям
  • Настроена перелинковка между страницами
  • На страницы добавлен мультимедийный контент
  • Внесенные изменения направлены на принудительную переиндексацию

WEB-мастера и дизайн

  • Отрисован дизайн под отельные блоки сайта
  • Завершено внедрение изменений в проект
  • Проведены коррекция и проверка функционала
  • Сданы на проверку работы по сайту
  • Сжаты все тяжелые графические файлы
  • Ускорен сайт

Руководитель проекта

  • Представили отчёты по работе
  • Вышли на связь и обсуждаем план работ на следующий месяц
  • Презентовали первые ТОП-позиции и осуществили подготовку к последующему развитию сайта
  • Отправили рекомендации по проекту для ускорения продвижения

Получите консультацию

от команды частных SEO (СЕО) специалистов, БЕСПЛАТНО!

Укажем на очевидные ошибки в продвижении
и юзабилити

 

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Что вы получаете

Уже на 2 месяц мы присылаем хорошие показатели по позициям и трафику сайта, которые вас порадуют.

Заявки с сайта естественно прилагаются к растущему трафику с целевых запросов.

1. Полностью оптимизированный проект

Мы комплексно подходим к продвижению каждого проекта. На выходе сайт с которым мы работали значительно прибавляет в количестве страниц и качестве подачи контента.

2. Рост позиций и посещаемости

За счёт огромного количества аналитической работы, правок и дополнений к текущему состоянию сайта. Проект прогнозируемо растёт, кто-то быстрее, кто-то медленнее.

3. Снижение ROI на контекст и пр. виды рекламы.

Когда мы продвигаем запросы в ТОП, контекстная реклама снижает цену на переходы. В свою очередь в купе с оптимизацией и снижением показателя отказа снижает общие затраты на привлечение клиента.

4. Рост продаж и окупаемость своих небольших но правильных вложений

Каждый запрос выведенный в ТОП поисковых систем становится вашим маленьким продажником, который не спит, не ест, не болеет и не саботирует работу. Каждый день сотни таких запросов будут приносить вам трафик, который вы будете превращать в клиентов.

5. Возможность повторять результат

Мы продвинем текущий сайт! А после вы всегда можете создать еще и еще проекты, возможно других более узких направлений и заполоните им всю выдачу.

Заказывая оптимизацию и продвижение проекта на первое место в поиске у нас, вы как будто вкладываете деньги в банк и далеко не под 6% годовых. Мы конвертируем деньги в доработки сайта, поисковики и люди видят это и чаще заходят на сайт. Находятся на страницах дольше и активно оставляют заявки. Вы получаете доход. Который из опыта на 100% БОЛЬШЕ ЗАТРАЧЕННОГО на развитие проекта Капитала.

Если вам этого мало, давайте пообщаемся голосом, рассчитаем сколько вы максимум вложите в сайт и во сколько вам обойдется физический магазин. И вы всё поймете. К слову мы предоставляем услуги по составлению бизнес планов и схем открытия физических точек продаж.