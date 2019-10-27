SEO продвижение на первое место

SEO-оптимизация и продвижение сайта на первое место в поисковой выдаче — ваша отправная точка в развитии и монетизации проекта. Без SEO вы будете получать меньше трафика и тратить на привлечение клиентов гораздо больше денег, чем следовало бы!

Обычно мы создаём и развиваем сайты, чтобы добавить их в поисковые системы на индексацию уже заполненными и оптимизированными. И это единственно правильный способ грамотно стартовать с бизнесом в интернете. Большинство веб-студий такого не делает, вручая вам пустышку из набора страниц, без контента, проверки конкурентов, оптимизации, и мы за ними подчищаем. Всего за 3-6 месяцев мы заполним ваш проект. Без завтраков продвинем его на первую строчку выдачи, создадим репутацию и внешние представительства.

Вам останется лишь обрабатывать заявки и содействовать развитию своего бизнеса, подкидывая свежие товары и услуги, видео и фото, документы.

Наш клиент — владелец бизнеса, который поменял дизайн сайта, структуру или только создал проект. Обычно его волнует один вопрос: почему нет продаж и как попасть на первое место в поисковиках?

Сам собой проект редко продвигается, особенно если у него нет контента и правильной структуры. Мы решим ваши задачи!